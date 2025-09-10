Die Aktie von CoreWeave springt heute in die Höhe. Das liegt nicht nur am KI-Rückenwind durch Oracle. Der von Nvidia unterstützte KI-Infrastruktur-Spezialist sieht die Investitionswelle in Künstliche Intelligenz erst am Anfang. Die wilde, volatile Fahrt geht bei dem Hyperscaler damit unvermindert weiter.Die Euphorie um CoreWeave lebt wieder auf: Am Mittwoch zieht die Aktie des von Nvidia unterstützten Cloud-Spezialisten um zeitweise über 19 Prozent an. CEO Michael Intrator nutzte die Bühne der Goldman ...Den vollständigen Artikel lesen ...
