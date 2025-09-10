Frankfurt - Der frühere Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa, General a. D. Ben Hodges, sieht das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum als gezielte Prüfung der Nato-Verteidigungsfähigkeit durch Russland.



"Das ist definitiv kein Unfall, sondern eine Art Probe", sagte Hodges der "Bild" (Donnerstagausgabe). "Die Russen prüfen unsere Abwehr. Sie prüfen, wie schnell wir reagieren können, wie gut unser Radar ist. Und ja, das ist ein Test, um zu sehen, ob wir tatsächlich etwas unternehmen würden."



Russland wolle testen, "wie gut unsere Fähigkeit zur Frühwarnung ist und wie schnell wir auf diese Ereignisse reagieren können", erklärte Hodges. "Sie prüfen unsere Verteidigungsanlagen."



Die Reaktion der Flugabwehr bewertet er kritisch. "Die Tatsache, dass wir offenbar mit F-22- und F-35-Jets gegen Drohnen reagiert haben, zeigt, dass wir noch nicht vorbereitet sind." Die Ukrainer, die seit Jahren solchen Drohnen-Angriffen ausgesetzt sind, "würden niemals diese Waffen gegen Drohnen einsetzen", sagte der Ex-General. "Die Ukraine hat täglich mit Hunderten von Drohnen zu tun. Man wird keine Patriot-Rakete und keine F-35 verschwenden, um eine Drohne abzuschießen, wenn man sie mit vielen anderen, einfacheren und günstigeren Waffen abschießen kann. Eine F-35 zu schicken, wenn eine Drohne abgefeuert wird, ist eine erhebliche Ressourcenverschwendung."



In Russlands Handlungen erkennt der frühere Befehlshaber der US-Truppen in Europa eine politische Botschaft aus Moskau. "Das ist eine Eskalation ihrerseits. Und es zeigt, dass sie uns derzeit wirklich nicht viel Respekt entgegenbringen. Und sie haben definitiv keinen Respekt vor Präsident Trump." Die Russen würden sehen, dass der US-Präsident nichts gegen Russland unternehmen werde, "egal, was sie tun". Das ermutige sie zur Eskalation.



Gleichzeitig wirft Hodges auch den europäischen Staaten ein "Versagen" vor, die in den letzten Jahren versäumt hätten, alle russischen Drohnen abzuschießen, die den Nato-Luftraum verletzt haben.





