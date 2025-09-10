Anzeige
Donnerstag, 11.09.2025
BREAKING NEWS: CiTech unterzeichnet Exklusivvertrag mit Babcock - Ukraine-Deal katapultiert Aktie in neue Liga
WKN: 606214 | ISIN: DE0006062144 | Ticker-Symbol: 1COV
Xetra
10.09.25 | 17:36
54,42 Euro
-1,56 % -0,86
Branche
Chemie
Aktienmarkt
Prime Standard
Dow Jones News
10.09.2025 23:39 Uhr
390 Leser
Artikel bewerten:
(0)

NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 23.596 Punkte - Covestro deutlich im Plus

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 23.596 Punkte - Covestro deutlich im Plus

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel ist die Aktie von Covestro gesucht. Nachdem die EU-Kommission die Prüfung der Übernahme durch die Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc) kürzlich unter Verweis auf fehlende Informationen auf Eis gelegt hatte, berichtete am Mittwochabend die Agentur Reuters unter Berufung auf informierte Personen, dass Adnoc wohl zu Zugeständnissen an die EU-Wettbewerbshüter bereit sein soll. Demnach dürfte Adnoc eine geplante Kapitalerhöhung von 1,2 Milliarden Euro in ein marktübliches Aktionärsdarlehen umwandeln, hieß es. Die Kommission hatte eine vertiefte Prüfung unter der Verordnung über drittstaatliche Subventionen (Foreign Subsidies Regulation) in der Sache eingeleitet. Sie prüft damit ob große ausländische Subventionen den europäischen Markt verzerren. Bei Lang & Schwarz wird Covestro mit einem Plus von 6 Prozent taxiert.

Von einem regen nachbörslichen Handel berichtet ein Händler von Lang & Schwarz bei der SAP-Aktie. Während Privatanleger die SAP-Aktie wegen Oracle nachfragen, wird diese von institutionellen Anlegern abgestoßen. SAP zeigen sich nachbörslich leicht im Minus. Der SAP-Wettbewerber Oracle hatte die Anleger mit der Prognose für die Entwicklung seines Cloud-Geschäfts begeistert. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.596    23.633    -0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2025 17:07 ET (21:07 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
