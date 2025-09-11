$TON ist jetzt auf drei führenden Plattformen für digitale Vermögenswerte für US-amerikanische und internationale Kleinanleger verfügbar

Listings erweitern die Verfügbarkeit von $TON über Institutionen hinaus und ermöglichen den allgemeinen Einsatz

Anknüpfung an die eigene Dynamik der TON Strategy Company, einschließlich PIPE-Transaktion in Höhe von 558 Millionen USD und Lancierung eines Rückkaufprogramms in Höhe von bis zu 250 Millionen USD

TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (das "Unternehmen"), ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das sich dem Halten von Toncoin ($TON) verschrieben hat, feierte heute den Start des $TON-Handels auf Gemini, Robinhood und Zengo. Die Listings erweitern den Zugang zu einer der 25 wichtigsten Kryptowährungen (nach Marktkapitalisierung).

"Heute ist ein wichtiger Moment für das TON-Ökosystem, da $TON jetzt über drei gängige Plattformen Millionen von Investoren zur Verfügung steht", sagte Manuel Stotz, Executive Chairman der TON Strategy Company. "Diese Listings sind ein wichtiger Indikator für die zunehmende Anerkennung des Nutzens und der Relevanz von $TON und sie stärken unsere Überzeugung hinsichtlich des Beitrags zur Netzwerkstabilität. Ich gehe davon aus, dass der bessere Zugang zu $TON die Nutzung steigern, neue Nutzer anziehen und den Nutzen der Blockchain erhöhen wird."

$TON ist das native Token von The Open Network (TON), einer Layer-1-Blockchain, die ausschließlich in Telegram integriert ist. Durch diese Integration ermöglicht TON Zahlungen, digitales Eigentum und dezentralisierte Anwendungen auf einer Plattform mit mehr als 1 Milliarde aktiven Nutzern pro Monat.

"Diese Listings sind ein weiterer Beweis für die zunehmende Akzeptanz des Ökosystems, was unserer Meinung nach das Leistungsversprechen der TON Strategy Company als erstes und größtes börsennotiertes Unternehmen im Bereich $TON stärkt", fügte Herr Stotz hinzu. "Wir denken sie zeigen, dass sich die Position von $TON im Mainstream-Bereich festigt, da es jetzt auf Plattformen verfügbar ist, die täglich von Investoren genutzt werden. Es ist ein Zeichen wachsender Zuversicht in den Nutzen des Netzwerks, das Zahlungen und Apps sowie eine soziale Plattform mit einer Milliarde Nutzer bietet."

Nach Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 558 Millionen USD wurde die TON Strategy Company zum ersten börsennotierten Treasury-Vehikel für $TON. Das Unternehmen verfolgt seine Mission durch permanente Expansion der $TON-Nutzung und Förderung des TON-Ökosystems durch disziplinierte Kapitalallokation, permanentes bilanzielles Eigenkapital und $TON-Staking.

Die heutigen Listings von $TON knüpfen an die kürzlich erreichten Meilensteine der TON Strategy Company an. Dazu gehören:

Akkumulation von Treasury-Vermögen im Wert von 780 Millionen USD 1

Genehmigung und Lancierung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von bis zu 250 Millionen USD mit Cantor Fitzgerald Co. als Rückkaufagent

Veröffentlichung der ersten Botschaft des Vorsitzenden des Unternehmens mit den Zielen, 5 des TON-Angebots (an Treasury-Beständen) zu übertreffen, die Staking-Erträge zu steigern und die eigenen Aktien zu tokenisieren

"Jede dieser Entwicklungen signalisiert die zunehmende Dynamik der TON Strategy Company", sagte Veronika Kapustina, CEO des Unternehmens. "Gleichzeitig sind die heutigen Listings ein wichtiger Meilenstein für $TON, der den Zugang und die Nutzung auf Mainstream-Plattformen erweitert ein positives Ergebnis für das ganze Ökosystem."

Über TON Strategy Company

TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) konzentriert sich auf die Akkumulation von Toncoin ($TON) für langfristige Investitionen, unabhängig davon, ob diese durch den Einsatz von Erlösen aus Kapitalbeschaffungsmaßnahmen, Staking-Prämien oder durch Käufe auf dem offenen Markt erworben wurden. Das Unternehmen strebt an, seine $TON-Reserven stetig zu erweitern, $TON zu staken und die Entwicklung einer tokenisierten Wirtschaft innerhalb der Milliarden-Nutzer-Plattform von Telegram zu unterstützen.

Darüber hinaus betreibt das Unternehmen weiterhin bestehende Geschäftsbereiche, darunter MARKET.live, eine Livestream-Shopping-Plattform für mehrere Anbieter, und LyveCom, einen KI-gestützten Social-Commerce-Innovator, der es Marken und Händlern ermöglicht, Omnichannel-Livestream-Shopping-Erlebnisse über Websites, Apps und soziale Plattformen hinweg anzubieten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen zur Entwicklung des TON-Ökosystems, zur Verwendung von $TON, zur Strategie des Unternehmens und zu seinen Zielen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, und die gemeldeten Ergebnisse sollten nicht als Indikator für die zukünftige Leistung angesehen werden. Wichtige Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate beeinflussen können, sind unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Toncoin und der Branche für digitale Vermögenswerte; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Aktienrückkaufprogramm, seine umfassendere Kapitalallokationsstrategie und andere Geschäftsinitiativen erfolgreich umzusetzen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2025 endende Quartal und in den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der SEC dargelegt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

1 Das Treasury-Vermögen ist die Summe des Gesamtmarktpreises der gehaltenen $TON plus Bargeldbestand des Unternehmens. Der Wert von 780 Millionen USD wurde am 20. August 2025 um 21 Uhr ET anhand des CoinMarketCap-Preises für $TON in Höhe von 3,28 USD berechnet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

