Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas wird ab dem kommenden Jahr offizieller Bekleidungspartner des Audi-Formel-1-Teams in einer mehrjährigen Zusammenarbeit, wie Audi am Mittwoch bekanntgab.Das in der Schweiz ansässige Sauber-Team wird 2026 zum Werksteam von Audi, wenn in der Formel 1 mit einer neuen Motorenära und umfassenden Regeländerungen ein neues Kapitel aufgeschlagen wird und mit Cadillac zudem ein elftes Team ins Starterfeld rückt. "Wir sind sehr stolz darauf, mit dem zukünftigen Audi-F1-Team zusammenzuarbeiten und ihren Einstieg in die höchste Wettbewerbsebene des Motorsports zu unterstützen", erklärt Adidas-CEO Björn Gulden in einer
