Adidas tütet den nächsten fetten Deal ein: Nach der Mercedes-Kooperation zu Jahresbeginn hat der Sportartikelhersteller am Mittwoch einen Millionen-Vertrag mit Audi bekanntgegeben. Ab 2026 werden die drei Streifen offizieller Bekleidungspartner des neuen Audi Formel 1 Teams. An der Börse bleibt die große Euphorie aber aus.Damit tritt Adidas die Nachfolge des bisherigen Ausrüsters Code Zero an. Medienberichten des Springer-Verlags zufolge soll der Sportartikelhersteller jährlich rund 25 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
