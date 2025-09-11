Nach den Kursrücksetzern der US-Börsen Anfang September notieren diese bereits wieder am Allzeithoch bzw. haben - wie der S & P 500 - bereits mit gestrigem Tage neue Allzeithochs erreichen können. Dagegen schwächelt der DAX 40 deutlich und notiert nur noch knapp 400 Punkte oberhalb des August Tiefs. Sollte das damalige Tief bei 23.377 Punkten unterschritten werden, wird ein prozyklisches Verkaufssignal generiert. Da in diesem Bereich auch viele Stoppkurse liegen, könnte ein Bruch dieser Marke zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
