Der DAX hat am Dienstag Zugewinne verzeichnen können. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 24.162,65 Zähler. Zum Start in den Mittwoch dürfte er etwas schwächer tendieren. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent tiefer auf 24.106 Zähler.Ganz klar im Blickfeld steht heute der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Erwartet wird, dass der Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt wird. Zudem gibt es heute Zahlen von TUI und Adobe. Bei der Deutschen ...

