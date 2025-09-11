© Foto: Tsutomu Hasegawa - Jiji PressDer Nikkei 225 erreicht ein neues Rekordhoch, angeführt von einem fast 10-prozentigen Anstieg der SoftBank-Aktie. Auslöser ist ein milliardenschwerer Cloud-Deal zwischen OpenAI und Oracle. Die Details. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hat am Donnerstag ein neues Allzeithoch erreicht und schloss bei 44.251,65 Punkten. Rückenwind kam von der Wall Street, wo Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank sowie ermutigende Inflationsdaten die Kurse stützten. Besonders auffällig war der Kurssprung der SoftBank Group, die um fast 10 Prozent zulegte und damit den Index nach oben zog. Grund für die Rallye war ein Bericht des Wall Street Journals, demzufolge OpenAI einen Cloud-Vertrag über rund …Den vollständigen Artikel lesen ...
