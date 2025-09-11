Die Aktie von Renk gehörte am Mittwoch im MDAX zu den stärksten Werten des Tages. Rüstungswerte waren zur Wochenmitte enorm gefragt. Auch Rheinmetall und Hensoldt konnten deutlich zulegen. Auslöser für das Anlegerinteresse war der Abschuss mehrerer Drohnen über polnischem Territorium.Nach Angaben der Regierung in Warschau handelte es sich um Drohnen russischer Herkunft. Polen beantragte daraufhin Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags mit den Bündnispartnern. Mit dem Abschuss russischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
