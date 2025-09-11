Rüstungsaktien befinden sich zuletzt wieder verstärkt im Aufwind. Doch was treibt die Papiere jetzt an? Und sind neue Rekordhochs nur noch eine Frage der Zeit? Rüstungsaktien wie Rheinmetall, Renk und Hensoldt zeigen zuletzt eine deutliche Erholung. Diese Bewegung passiert nicht ohne Grund. Aktien von Rheinmetall, Renk & Co. im Aufwind So profitieren die Papiere vor allem von den Nachrichten rund um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
