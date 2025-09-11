Luzern - finpension wächst stark und erreicht per Anfang September einen wichtigen Meilenstein. Das von Banken unabhängige Fintech verwaltet neu über 4 Milliarden Franken an Kundenvermögen. Auch bei der Kundenzahl konnte finpension kräftig zulegen: Rund 43'000 Kundinnen und Kunden nutzen inzwischen die verschiedenen Leistungen. Das entspricht einem Anstieg von 74% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Insbesondere die neu lancierte Vermögensverwaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
