Dietikon - Das Schweizer Gastronomieunternehmen Napulé, bekannt für seine authentische neapolitanische Pizza, feiert 2025 sein 10-jähriges Bestehen und stellt zugleich sein neues Führungsteam vor: CEO Lorenzo Grenga und COO Cristina Tarallo. In nur einem Jahrzehnt hat sich Napulé zur führenden Adresse für neapolitanische Pizza in der Schweiz entwickelt. Das Unternehmen wächst stetig weiter, mehrere neue Standorte sind bereits konkret in Planung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
