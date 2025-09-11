DJ Iberdrola kauft Previ-Beteiligung an Neoenergia für 1,88 Mrd Euro

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Iberdrola übernimmt die Beteiligung des brasilianischen Pensionsfonds Previ an Neoenergia für rund 1,88 Milliarden Euro, um damit seine Kontrolle über seine brasilianische Tochtergesellschaft zu verstärken. Der spanische Energiekonzern gab am Donnerstag bekannt, dass er den Erwerb des 30,29-prozentigen Anteils von Previ an Neoenergia vereinbart habe. Das Unternehmen erzeugt und vertreibt Wind-, Wasserkraft- und Solarstrom in Brasilien. Nach der Transaktion wird Iberdrola 83,8 Prozent von Neoenergia kontrollieren.

Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2025 erwartet.

September 11, 2025 01:33 ET (05:33 GMT)

