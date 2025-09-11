St. Gallen - Ungeachtet der hohen US-Zölle hat sich die Stimmung der Schweizer KMUs kaum eingetrübt. Jedoch haben zwei Drittel der exportorientierten Schweizer KMU inzwischen ihre Exportstrategie angepasst und jedes zehnte KMU stellt sogar seine Exportstrategie als Ganzes in Frage. Die Stimmung unter kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Schweiz zeigt sich trotz der hohen US-Zölle stabil, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Studie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab