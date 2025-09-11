Die Aktie von Heidelberg Materials dürfte heute mit grünen Vorzeichen in den neuen Handelstag starten. Denn die Experten der US-Großbank JPMorgan haben das Kursziel für die DAX-Titel von 217,00 auf 235,00 Euro erhöht. Darüber hinaus stuft Analystin Elodie Rall die Papiere unverändert mit "Overweight" ein und belässt sie auf der "Analyst Focus List".Ihrer Ansicht nach ist Heidelberg Materials weiterhin der Favorit in der europäischen Baustoffbranche. Rall setzt nach wie vor auf Hersteller "schwerer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär