Am Donnerstagmorgen zeigt sich der DAX uneinheitlich. Für Spannung sorgt heute das erste Treffen der Europäischen Zentralbank nach der Sommerpause - auch wenn eine weitere Zinssenkung als unwahrscheinlich gilt. In den USA warten die Märkte unterdessen auf frische Inflationsdaten aus dem August, die neue Hinweise auf den zukünftigen Zinskurs liefern könnten. Unternehmensseitig stehen Friedrich Vorwerk, Heidelberg Materials, Hochtief, Rheinmetall, SAP und Siltronic im Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
