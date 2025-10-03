Hochtief-Aktien konnten am Donnerstag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 7,58 Prozent der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 249,80 Euro am Handelsplatz Xetra und dieser Kurs war auch das Tageshoch. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man - man staune - zwei Halteempfehlungen. Jefferies war im September der Meinung, dass der faire Wert der Aktie bei 163,00 Euro liegt und Barclays Capital hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
