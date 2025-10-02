Am 09. September hatten wir im Express-Service eine Trading-Idee mit Friedrich Vorwerk Group ISIN: DE000A255F11 vorgestellt. Der Artikel dazu hatte den Titel: "Startschuss für eine Gegenreaktion?" Die Aktie war ausgehend vom Allzeithoch im August unter die Räder gekommen und am 08. September ein Tief bei 63,80 Euro markiert. Unser Einstiegskurs wurde schon am 10. September erreicht und am 18. September konnten wir melden: "Wir lagen richtig! Volltreffer ...

