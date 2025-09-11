Lupfig - Die Schweizer Datacenter-Anbieterin Green setzt ihren Wachstumskurs fort: Die erste Etappe der Expansion beginnt in Deutschland. Green, die Schweizer Datacenter-Anbieterin für Unternehmenskunden und Cloud-Anbieter, treibt ihre Expansion nach Europa voran. Mit der Green Datacenter Germany GmbH hat das Unternehmen eine Niederlassung in Deutschland gegründet. In der Region Frankfurt am Main wurden bereits Rechenzentrums-Standorte evaluiert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab