Platziertes Anleihe-Volumen bislang bei 7,25 Mio. Euro

Die reconcept Gruppe hat das Emissionsvolumen ihrer ersten Energiespeicher-Anleihe - reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN: DE000A4DFM55) - erneut aufgestockt. Das Anleihevolumen beläuft sich nunmehr auf bis zu 10 Mio. Euro, wobei ein Volumen von 7,25 Mio. Euro bereits bei Anlegern platziert ist. Hintergrund sei laut reconcept ein attraktives Projektvorhaben im Bereich Stand-alone-Batteriespeicher, das sich aktuell in konkreter Evaluierung befinde, sowie die wachsende Bedeutung von Co-Location-Projekten, die zunehmend zur Netzstabilisierung und Versorgungssicherheit beitragen würden. Die reconcept Energiespeicher-Anleihe wird jährlich mit 6,75% verzinst und läuft bis Ende November 2032.

Der Fokus der Mittelverwendung des reconcept EnergieDepot Deutschland I liegt auf der Entwicklung gewerblicher Batterieenergiespeichersysteme (BESS). "Die erneute Aufstockung unseres reconcept EnergieDepot Deutschland I ist ein klares Signal an den Markt und an unsere Anleger. Wir sehen, dass die Transformation des Energiesystems zunehmend durch ...

