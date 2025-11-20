Nächste reconcept-Anleihe

Die reconcept GmbH hat u.a. aufgrund der hohen Investoren-Nachfrage eine weitere Anleihe aufgelegt, den reconcept Green Global Energy Bond II (ISIN: DE000A460PE6) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die sechsjährige Anleihe wird wie die kürzlich emittierte Vorgänger-Anleihe (reconcept Green Global Energy Bond I) jährlich mit 7,75% verzinst und bietet Anlegern eine nachhaltig ausgerichtete Investmentmöglichkeit. Auch der reconcept Green Global Energy Bond II wurde von EthiFinance im Rahmen einer Second Party Opinion geprüft und als "Green Bond" bestätigt.

Die Emission erfolgt im Rahmen einer bis zu einjährigen Eigenemission und kann ab sofort über www.reconcept.de/ir gezeichnet werden. Die Mittel des neuen Green Bonds sollen in Photovoltaik-, Wind- sowie ...

