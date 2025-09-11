Original-Research: Bertrandt AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Bertrandt AG Unternehmen: Bertrandt AG ISIN: DE0005232805 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.09.2025 Kursziel: 24,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

München-Roadshow-Feedback: Absehbare Verbesserung der Auslastung dürfte in GJ25/26 zu positivem EBIT führen



Wir waren gestern mit Markus Ruf, Finanzvorstand der Bertrandt AG, in München auf Roadshow. Zum Auftakt der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) waren die Modellentscheidungen der OEMs sowie der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr im Fokus, in dem wir eine Rückkehr des EBITs in den positiven Bereich erwarten. Diese Erwartung wurde im Gespräch nochmals bestärkt.



Verbrenneraus 2035 und Modelloffensive der OEMs im Fokus der IAA: Bereits vor Beginn der IAA am 09. September mehrten sich erneut Stimmen aus der deutschen Politik, die das für 2035 beschlossene Verbot für den Verkauf von dieselund benzinbetriebenen Kraftwagen erneut zur Diskussion stellen wollen. Insbesondere aus der CDU/CSU wird der negative Einfluss eines Verbots auf die deutsche Automobilindustrie hervorgehoben. Eine mögliche Aufhebung des Gesetzes würde u.E. positive Auswirkungen auf Bertrandt haben, da die OEMs auch weiterhin die parallele Entwicklung von Verbrenner- und Elektroautos vorantreiben würden. Damit würden zusätzliche Entwicklungskapazitäten notwendig, von denen externe Entwicklungsdienstleister wie Bertrandt ebenfalls profitieren würden.



Auf der IAA lag der Fokus der deutschen OEMs insbesondere auf neuen Elektromodellen. So stellte der VW-Konzern insgesamt vier neue Elektromodelle vor, u.a. den Kleinwagen ID.Polo (zuvor: ID.2) und den ID.Every1, die das bisherige Elektroangebot, dass sich vor allem auf die Mittel- bis Oberklasse beschränkt, um preiswertere Modelle zu ergänzen. Mercedes Benz und BMW konzentrierten sich im Gegensatz dazu mit der Vorstellung des vollelektrischen GLC sowie des iX3 auch weiterhin auf die Oberklasse. Im ersten Halbjahr des Kalenderjahres 2025 konnte der Marktanteil von Elektroautos laut ACEA in der EU weiter auf 15,6% ausgebaut werden, (H1 2024: 12,5%), während der Gesamtmarkt sich mit einem Rückgang von 1,9% leicht negativ entwickelte.



Auslastung als wichtigster Faktor für die Ergebnisentwicklung 2025/26: Im Gespräch mit Investoren konnte CFO Markus Ruf einen positiven Ausblick auf die jüngsten und anstehenden Projektentscheidungen der relevanten Kunden geben, die als Grundlage für eine erhöhte Auslastung im kommenden Geschäftsjahr dienen sollen. Diese lag im gesamten GJ 2024/25 signifikant unterhalb der rund 95%-Marke, die für das mittelfristige Ziel einer EBIT-Marge von 6-9% notwendig ist. Bereits im Schlussquartal des am 30.09. endenden Geschäftsjahres 2024/25 erwarten wir eine Rückkehr des EBITs in den positiven Bereich, welche sich im kommenden Geschäftsjahr aufgrund der erhöhten Auslastung sowie dem durchgeführten Kostensparprogramm (siehe Comment vom 18. Februar 2025) manifestieren sollte.



Fazit: Nachdem Bertrandt im laufenden Geschäftsjahr durch die anhaltenden Projektverschiebungen der OEMs eine schwache Top Line und damit verbunden geringe Auslastung verzeichnen wird, erwarten wir in den kommenden Jahren mit einer Normalisierung der Modellentwicklungen sowie den Auswirkungen der Kosteneinsparungen eine Rückkehr zu den historischen Margenniveaus im mittleren bis hohen einstelligen Bereichs. Erste Impulse erwarten wir mit Vorlage des Geschäftsberichts Mitte Dezember inkl. Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr und Aussagen zu den Projektvergaben. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 24,00 EUR.







