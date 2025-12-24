Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 24.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kein Weihnachtswunder - Blutuntersuchung ohne Blutabnahme!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 523280 | ISIN: DE0005232805 | Ticker-Symbol: BDT
Xetra
23.12.25 | 09:02
18,100 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
BERTRANDT AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BERTRANDT AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
17,98018,28023.12.
18,00018,26023.12.
Dow Jones News
24.12.2025 14:51 Uhr
260 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-PVR: Bertrandt AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: Bertrandt AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Bertrandt AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Ehningen (pta000/24.12.2025/14:15 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              Bertrandt AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 529900DRBK1K538NYX30 
Straße, Hausnr:         Birkensee 1 
PLZ:              71139 
Ort:              Ehningen, Deutschland

2. Grund der Mitteilung freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Frank Ferchau Geburtsdatum: 27.10.1964

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. FFI First Finance Invest Objects GmbH FERCHAU Verwaltungs-GmbH

5. Datum der Schwellenberührung 19.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   12,03          0,00             12,03          10.143.240 
  letzte   10,000847855      0,00             10,00847855 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE0005232805 0             1.220.611           0,00          12,03 
  Summe:                      1.220.611                       12,03

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen         Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5%  Summe in %, wenn 5% 
                          oder höher         oder höher       oder höher 
Frank Ferchau 
FFI Holding GmbH 
FFI First Finance Invest Objects GmbH    3,22 
- 
Frank Ferchau 
FERCHAU Holding GmbH (vormals: FERCHAU 
Holding GmbH & Co. KG) 
FERCHAU Verwaltungs-GmbH          8,81                         8,81

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 24.12.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bertrandt AG 
           Birkensee 1 
           71139 Ehningen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Björn Voss 
Tel.:         0703465613076 
E-Mail:        bjoern.voss@bertrandt.com 
Website:       www.bertrandt.com 
ISIN(s):       DE0005232805 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766582100883 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 24, 2025 08:15 ET (13:15 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
2025 neigt sich dem Ende zu, ohne klassische Jahresendrallye, aber mit einem DAX, der viele Kritiker Lügen gestraft hat. Über 21 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn, stärker als der US-Markt. Wer hätte das noch vor Monaten erwartet?

Genau solche Entwicklungen machen den Reiz der Börse aus. Denn auch 2026 dürfte wieder alles anders kommen als gedacht. Während viele Analysten weiter steigende Kurse erwarten, rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wo entstehen im kommenden Jahr echte Überraschungen, und wie kann man davon profitieren?

Unser aktueller Spezialreport beleuchtet fünf Entwicklungen, mit denen kaum jemand rechnet, die aber enormes Renditepotenzial bergen. Vom Comeback der Ölwerte über unterschätzte Plattform-Aktien bis hin zur möglichen Wachablösung im KI-Sektor: Wer 2026 überdurchschnittlich abschneiden will, muss antizyklisch denken und frühzeitig Position beziehen.

Im kostenlosen Report stellen wir 5 Aktien vor, die 2026 im Zentrum solcher Wendepunkte stehen könnten. Solide bewertet, gut positioniert und mit überraschend starkem Momentum.

Jetzt kostenlos herunterladen! Bevor andere erkennen, wo die Chancen wirklich liegen!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.