PTA-PVR: Bertrandt AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Ehningen (pta000/24.12.2025/14:15 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Bertrandt AG Legal Entity Identifier (LEI): 529900DRBK1K538NYX30 Straße, Hausnr: Birkensee 1 PLZ: 71139 Ort: Ehningen, Deutschland

2. Grund der Mitteilung freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Frank Ferchau Geburtsdatum: 27.10.1964

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. FFI First Finance Invest Objects GmbH FERCHAU Verwaltungs-GmbH

5. Datum der Schwellenberührung 19.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 12,03 0,00 12,03 10.143.240 letzte 10,000847855 0,00 10,00847855 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE0005232805 0 1.220.611 0,00 12,03 Summe: 1.220.611 12,03

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5% Summe in %, wenn 5% oder höher oder höher oder höher Frank Ferchau FFI Holding GmbH FFI First Finance Invest Objects GmbH 3,22 - Frank Ferchau FERCHAU Holding GmbH (vormals: FERCHAU Holding GmbH & Co. KG) FERCHAU Verwaltungs-GmbH 8,81 8,81

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 24.12.2025

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

