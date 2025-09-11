Elektromobilität als Massenprodukt und elektrifizierte Logistik waren die beiden großen Themen der diesjährigen Intercharge Network Conference in Berlin. Vielfach erklärtes Ziel der Industrie ist es dabei, die Elektromobiiltät für die breite Masse und auch weitere Anwendungen wie Lkws und den Lieferverkehr attraktiv zu machen. Wir berichten, welche Lösungen und Ansätze in Berlin diskutiert wurden. Mit der Intercharge Network Conference (ICNC) in Berlin vergangene Woche und der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Stuttgart diese Woche finden gleich zwei große Events binnen kurzer Zeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland