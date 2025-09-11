Zürich - Der Euro hat sich in der Nacht auf Donnerstag gegenüber dem US-Dollar und dem Schweizer Franken leicht abgeschwächt. Im weiteren Verlauf erwarten Händler keine stärkeren Kursausschläge. Vor dem US-Inflationsbericht, der heute um 14.30 Uhr (MESZ) veröffentlicht wird, dürfte der Handel eher ruhig verlaufen. Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1695 gehandelt nach 1,1705 am Vorabend. Das Dollar/Franken-Paar hat sich derweil kaum von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
