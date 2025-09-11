Die Staige One AG ("Staige") meldete für das erste Halbjahr 2025 Umsätze von 0,9 Mio. EUR und blieb damit unter unserer Prognose von 1,4-1,6 Mio. EUR, da die Nachfrage in Deutschland nachließ und Auslieferungen nach China verzögert wurden. Durch disziplinierte Kostenkontrolle konnte jedoch der EBITDA-Verlust auf -1,5 Mio. EUR (H1 2024: -1,7 Mio. EUR) verringert werden, was die verbesserte operative Hebelwirkung bestätigt. Zu den strategischen Fortschritten zählen erste Prototypen mit ClipMyHorse.TV, die Verlängerung der Kooperation mit RTL Luxembourg sowie der Start von "Staige for Industries", womit neue Verticals jenseits des Sports erschlossen werden. Das Management bekräftigte die EBITDA-Guidance für das Geschäftsjahr 2025 von -1,7 Mio. bis -2,0 Mio. EUR, während der Breakeven weiterhin für 2026 angepeilt wird. Nach einer Kapitalerhöhung von 2,0 Mio. EUR ist die Liquidität für 2025 gesichert. Trotz verbleibender Umsetzungsrisiken stützen die verringerten Verluste und die entstehenden Wachstumsoptionen unsere spekulative Kaufempfehlung, wenngleich wir das Kursziel angesichts einer abgeflachten Wachstumskurve von zuvor 3,70 EUR auf 3,30 EUR senken. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/staige-one-ag





© 2025 AlsterResearch