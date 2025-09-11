Die Aktie des spanischen Energiekonzerns funkelt heute. Denn: IBERDROLA übernimmt die Beteiligung des brasilianischen Pensionsfonds Previ an Neoenergia in Höhe von 30,29 % für rund 1,88 Mrd. Euro und verstärkt damit seine Kontrolle über seine brasilianische Tochtergesellschaft, die Wind-, Wasserkraft- und Solarstrom in Brasilien erzeugt und vertreibt. Nach der Transaktion wird IBERDROLA 83,8 % von Neoenergia kontrollieren. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2025 erwartet.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
