Zürich - Am 10. September 2025 übergaben Confare-Geschäftsführerin Barbara Klinka-Ghezzo, Confare-Geschäftsführer Michael Ghezzo und Jan Leitermann, Leiter der Jury und Head of Technology Consulting Switzerland beim Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY in der Schweiz, die Preise. Anna Maria Blengino, CIO bei Sunrise, ist zur besten IT-Managerin des Jahres 2025 ernannt worden. «Nicht immer ist man in der Lage, sich voll auf Innovation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab