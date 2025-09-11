Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Sitzung der EZB am Donnerstag könnte für Schlagzeilen sorgen, so Dave Chappell, Senior Fund Manager, Fixed Income, bei Columbia Threadneedle Investments.Der Zinssatz liege aktuell bei 2 Prozent - und habe damit nach Ansicht des geldpolitischen Ausschusses die neutrale Zone erreicht. Die Währungshüter könnten sich also zurücklehnen und die nationalen und internationalen Entwicklungen beobachten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde werde die aktuellen Risiken wahrscheinlich als "ausgewogen" bezeichnen und die Aussichten auf ein stärkeres Wachstum in den kommenden Quartalen aufgrund von Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben hervorheben. Gleichzeitig dürfte sie auch die anhaltende Unsicherheit und die weitreichenden globalen Auswirkungen anerkennen, die von der weiteren Entwicklung der Handelspolitik mit den USA ausgehen würden. ...

