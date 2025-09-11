Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank entscheidet heute über das weitere, geldpolitische Vorgehen, berichten die Analysten der Helaba.Mit einer Leitzinssenkung sei nicht zu rechnen, denn viele Währungshüter hätten in der letzten Zeit immer wieder darauf hingewiesen, dass man mit der derzeitigen Geldpolitik gut positioniert sei und eine abwartende Haltung die beste Strategie sei. Das Inflationsziel von zwei Prozent sei weitgehend erreicht und der disinflationäre Trend scheine beendet zu sein. Zwar bereite das konjunkturelle Umfeld noch etwas Kopfzerbrechen, dies rechtfertige aktuell aber keine weitere Zinssenkung. In diesem Zusammenhang sei auf die neuen Wachstums- und Inflationsprojektionen des EZB-Stabs verwiesen, die heute mit der Zinsentscheidung bekannt gegeben würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...