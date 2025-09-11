Der Bundesverband Solarwirtschaft fordert dringend eine Vereinfachung, Vereinheitlichung und verstärkte Digitalisierung für Netzanschlüsse von Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Batteriespeichern. Bei einer Befragung bemängeln viele Projektierer vor allem die schlechte Kommunikation vieler Netzbetreiber. Eine aktuelle Umfrage des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) zeigt, dass vor allem die schleppende Bearbeitung von Netzanschlussbegehren für Photovoltaik-Kraftwerke und Batteriespeicher viele Projektierer umtreibt und frustriert. Viele der befragten Unternehmen kritisieren dabei vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland