FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.09.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2150 (2200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 3155 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HILTON FOOD PRICE TARGET TO 1100 (1120) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS IP GROUP PRICE TARGET TO 100 (126) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 6350 (5750) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FRONTIER DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 450 (330) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HALMA PRICE TARGET TO 3750 (3250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 210 (190) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES THE GYM GROUP PRICE TARGET TO 200 (195) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2900 (2700) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' - PRICE TARGET 2900 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 8050 (7900) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2200 (2400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 196 (145) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4500 (3250) P - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS ASHTEAD GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 5700 (5900) PENCE - JEFFERIES CUTS HAYS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 61 (85) PENCE - JEFFERIES CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 255 (275) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS THG PRICE TARGET TO 55 (58) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 5200 (4500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 230 (175) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS PPHE HOTELS PRICE TARGET TO 1400 (1500) PENCE - 'NEUTRAL'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News