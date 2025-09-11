Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 11. September 2025 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HT89H15/ WKN HT89H1) auf die Vorzugsaktie von Sartorius (ISIN DE000HT89H15/ WKN HT89H1) zum Kauf an.Das Papier habe einen Basispreis in Höhe von 172,04 EUR. Der Zinssatz betrage 10,15% p.a. Das Bezugsverhältnis liege bei 5,8126. Der Bewertungstag sei am 10.03.2026, während der letzte Börsenhandelstag der 09.03.2026 sei. Rückzahlungstermin sei der 17.03.2026. (11.09.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
