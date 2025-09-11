Die BYD-Aktie befindet sich zuletzt auf einer Talfahrt, die durch enttäuschende Q2-Zahlen nochmals verschärft wurde. Vor allem der intensive Wettbewerb in China, welcher einen intensiven Preiskrieg nach sich zog und einen Gewinneinbruch von 30 Prozent verursachte, drückten den Kurs. Doch nun sendet das Management mit Aktienkäufen einen Vertrauensbeweis. Sollten Anleger wieder zugreifen?Insgesamt 37 Führungskräfte von BYD, darunter fünf Vizepräsidenten, kauften Anfang September knapp 488.200 A-Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
