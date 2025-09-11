In Balzhausen testet LEW Verteilnetz einen innovativen Ansatz, der eine deutliche Überbauung der Netzanschlusskapazität ermöglicht. Bereits zu Jahresbeginn soll der Batteriespeicher mit 40 Megawatt Leistung in Betrieb gehen, der Teil dieses Projekts ist. Verfügbare Netzanschlusskapazitäten sind rar, viele Projektierer von Photovoltaik-Anlagen und Speichern frustriert und die Mehrheit der Netzbetreiber überfordert. Dies ist immer wieder zu hören und zeigen auch die Ergebnisse einer aktuellen Branchenumfrage des Bundesverbands Solarwirtschaft. Daher müssen neue Konzepte her, und eines davon ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
