Nachdem die BMW-Aktie Ende August auf ein neues 12-Monatshoch geklettert war, legte sie wieder den Rückwärtsgang ein. Kann die Vorstellung der "Neuen Klasse" auf der IAA Mobility dem bayerischen Autokonzern wieder neuen Schwung bringen und sollten Anleger auf einen Erfolg der neuen Elektroautoklasse setzen? Die Autos sind zu teuer! BWM stellt auf der Automesse in München dieser Tage mit dem SUV iX3 den ersten Vertreter der sogenannten "Neuen Klasse" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de