Der Zugang zum Stromnetz muss für Betreiber:innen von Solarparks und Großspeichern dringend vereinfacht, vereinheitlicht und stärker digitalisiert werden. Dies ist die Kernaussage einer Branchenumfrage des Bundesverbandes Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) unter Projektierer:innen. In der aktuellen Umfrage stellen die Solarunternehmen den Netzbetreiber:innen teilweise verheerende Noten aus. Sie kritisieren die schlechte Kommunikation mit vielen der über 800 Netzbetreiber:innen und eine schleppende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver