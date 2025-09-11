DJ Lufthansa will Anteil an ITA 2026 auf 90% erhöhen - Zeitung

DOW JONES--Die Deutsche Lufthansa führt einem Zeitungsbericht zufolge Gespräche mit dem italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium, um ihren Anteil an der Fluggesellschaft ITA Airways im kommenden Jahr auf 90 Prozent zu erhöhen. Der Konzern, der seit Anfang des Jahres einen Anteil von 41 Prozent an der italienischen Airline hält, würde 325 Millionen Euro für weitere 49 Prozent der Anteile zahlen, zuzüglich einer erfolgsabhängigen Summe von 100 Millionen Euro, berichtet die Zeitung Corriere della Sera unter Berufung auf informierte Personen. Eine endgültige Entscheidung darüber werde im April oder Mai erwartet.

Die Lufthansa und das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium lehnten eine Stellungnahme gegenüber der italienischen Tageszeitung ab. Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärte jedoch kürzlich am Rande einer Veranstaltung in Frankfurt gegenüber der Zeitung, dass sich ITA Airways besser als erwartet entwickele und er mit der bisherigen Investition zufrieden sei. Der Airline-Konzern kann seine Beteiligung auf 100 Prozent aufstocken, die letzte Call-Option läuft bis 2032.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 05:54 ET (09:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.