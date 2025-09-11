München (ots) -- E.ON New Energy Experience auf der IAA: 1.000 Branchenexpertinnen und -experten diskutieren über Energiesystem und Mobilität- Zentrales Thema: Flexibilität als Schlüssel für zukunftsfähige Energiesysteme- E.ON und BMW präsentieren erstes Vehicle-to-Grid-Angebot in DeutschlandAuf der New Energy Experience im Rahmen der Mobilitätsmesse IAA kamen auf Einladung von Energieanbieter E.ON rund 1.000 Entscheiderinnen und Entscheider verschiedener Branchen zusammen. "Energiesystem und Mobilität sind längst nicht mehr zwei getrennte Welten, sondern werden immer enger miteinander verwoben. Mobilität wird durch flexible Verschiebung von Ladevorgängen zu einem elementaren Bestandteil eines effizienten und nachhaltigen Energiesystems. In Kombination mit bidirektionalen Ladetarifen führt die zunehmende Elektrifizierung des Verkehrs außerdem dazu, dass Fahrzeuge künftig optimal als mobile Energiespeicher in das Stromnetz integriert werden können. Deswegen kommen im Rahmen der NeX Vertreterinnen und Vertreter beider Welten - Mobilität und Energie - zusammen", erklärt Filip Thon, CEO E.ON Deutschland.Hildegard Müller, Präsidentin des VDA (Verband der Automobilindustrie) und Marc Spieker, CCO-C der E.ON SE, eröffneten das Event gemeinsam und gaben damit die Richtung vor, dass eine ganzheitliche Betrachtung der Sektoren essenziell für eine erfolgreiche Energiewende ist.Sektorenkopplung für ein zukunftsfähiges EnergiesystemEin besonderes Highlight bildete die Vorstellung des deutschlandweit ersten Vehicle-to-Grid-Angebots von BMW und E.ON. Mit dieser Innovation kann die neueste Fahrzeuggeneration von BMW Strom nicht nur laden, sondern auch zurück ins Netz speisen. Die E.ON Tarifneuheit, den bidirektionalen Ladetarif, können Kundinnen und Kunden des neuen BMW iX3 in Verbindung mit der bidirektionalen Wallbox Professional von BMW durch eine intelligenten Software, die beide Unternehmen gemeinsam entwickelt haben, erleben. Das dafür notwendige, intelligente Messystem, wird ihm Rahmen der Bestellung verbaut, wenn noch nicht vorhanden. Das integrierte Produktpaket stellt einen Meilenstein auf dem Weg zu mehr Flexibilität und Netzstabilität im Energiesystem der Zukunft dar. Kundinnen und Kunden erhalten hierbei für die Bereitstellung ihres E-Auto-Akkus als Flexibilität bis zu 720 Euro Bonus im Jahr. Das entspricht dem Ladestrom für bis zu 14.000 Kilometer im Jahr.*Flexibilitätsvermarktung für UnternehmenAuch im B2B-Bereich stand Flexibilität im Fokus der New Energy Experience. So wurden skalierbare Lösungen vorgestellt, mit denen Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen können und gleichzeitig wirtschaftlich an den Chancen der Energiewende partizipieren. Mit flexiblen Energietarifen, integrierten Photovoltaik- und Großspeichersystemen sowie effizienten Wärmelösungen lassen sich Kosteneinsparungen, Resilienz und Nachhaltigkeit gleichzeitig realisieren. Durch aktives Energiemanagement, Vermarktung von Flexibilität und optimalen Einsatz der elektrischen Fahrzeugflotte erschließen Unternehmen zusätzliche Potenziale. Dabei gibt es eigene und maßgeschneiderte Lösungen für Produktionsstätten, bundesweite Einzelhandelsnetze oder kommunale Betriebe.Branchenübergreifende Partnerschaften als wichtiger TreiberDie zunehmende Vernetzung von Energie- und Mobilitätsbranche - wie auf der IAA gesehen - erweist sich als Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Energiewende. Führende Unternehmen aus beiden Sektoren entwickeln gemeinsam innovative Lösungen, die den Weg für eine nachhaltige, flexible und robuste Infrastruktur ebnen. Neue Technologien, wie das bidirektionale Laden, und flexible Tarife ermöglichen es, E-Fahrzeuge als mobile Energiespeicher in das Stromnetz zu integrieren. Privatkundinnen und -kunden sowie Unternehmen und Kommunen profitieren von maßgeschneiderten, skalierbaren Lösungen, die nicht nur die Nachhaltigkeit stärken, sondern auch wirtschaftliche Vorteile bieten. Die intelligente Sektorkopplung, die auf der E.ON New Energy Experience von Entscheidungsträgern beider Branchen vorangetrieben wurde, unterstützt so die Transformation hin zu einem gänzlichen dekarbonisierten Energiesystem.*Mit dem E.ON V2G-Stromtarif erhalten Kunden einen Bonus, der rein auf der Ansteckzeit des BMW iX3 oder weiterer kompatibler BMW Modelle an der BMW Wallbox Professional basiert, sofern Vehicle-to-Grid (V2G) als Anwendungsfall aktiviert ist (unabhängig von tatsächlich stattfindenden Lade-/Entladevorgängen). Der Bonus beträgt 24 Cent pro Stunde, maximal sind 60 EUR pro Monat/720 EUR im Jahr möglich, bei 250 Ansteckstunden im Monat. Mit einem zugrunde gelegten durchschnittlichen Arbeitspreis von 32,97 Cent /kWh, deckt der Bonus bis zu 2.184 geladene kWh pro Jahr. Damit können abhängig von der Fahrzeugkonfiguration des BMW iX3 50 xDrive kalkulatorisch bis 14.000 km jährliche Fahrleistung (WLTP) abgedeckt werden - Fahrverbrauch konfigurationsabhängig zwischen 15,1 kWh/100km - 17,9kWh/100km nach WLTP BMW iX3 50 xDrive. Zusätzlich zum Bonus gibt es eine Rückspeisevergütung für jede entladene Kilowattstunde zurück ins Netz.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Karen PeemöllerTel.: +49 89 1254-1338Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/6115649