Anleger zeigen sich derzeit bei der Aktie von Novo Nordisk hin- und hergerissen. Am Mittwoch rauschte das Papier zunächst nach einer erneuten Prognosesenkung nach unten, bevor die Aktie sogar deutlich ins Plus drehen konnte. Am heutigen Donnerstag geht es allerdings bereits wieder nach unten. Analysten zeigen sich derweil weiterhin positiv zur Aktie. 32 der 33 von Bloomberg befragten Analysten raten zum Kaufen oder Halten der Aktie.Die Deutsche Bank hat ihre Kaufempfehlung für Novo Nordisk bestätigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
