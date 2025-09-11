Das Photovoltaik-Kraftwerk entsteht auf landwirtschaftlich rekultivierten Flächen des Tagebaus Jänschwalde. Der Solarpark soll nächstes Jahr noch erweitert werden. Daneben entsteht ein 105-Megawatt-Windpark und beide Anlagen sollen noch in diesem Jahr an das Leag-eigene Umspannwerk Heinersbrück angeschlossen werden. Am Standort des Tagesbaus Jänschwalde sieht der Energiekonzern Leag großes Potenzial für den Ausbau der Erneuerbaren - genauer gesagt für etwa zwei Gigawatt Erzeugungsanlagen. Daher plant er in der Lausitz auch seine "GigawattFactory" - eine Energieinfrastruktur aus Photovoltaik, Speichern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
