© Foto: NASA - UnsplashDie Kursexplosion bei Cloud-Dienstleister Oracle beherrschte zwar die Schlagzeilen, aber die Gewinne fielen anderswo noch höher aus. Zum Beispiel bei Vimeo. Oracle beherrschte die Schlagzeilen, ... Zwar verfehlte SAP-Rivale Oracle mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analystinnen und Analysten, doch dank einer spektakulären (wenn auch fragwürdigen) Guidance kam es zu einer Kursexplosion mit Gewinnen von zeitweise mehr als 40 Prozent. Das brachte dem Unternehmen einen Platz in den Top 10 der wertvollsten, im US-Gesamtmarktindex S&P 500 notierten Konzerne ein und machte Gründer Larry Ellison zum reichsten Menschen der Welt. ... aber Vimeo nach +60,9 Prozent die Kurstafeln! Den …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE