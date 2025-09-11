Die Covestro-Aktie ist am Donnerstag um +5% nach oben gesprungen, nachdem es vor genau einer Woche stark nach unten ging. Das steckt hinter der Bewegung. Weg für die Übernahme wird frei In der vergangenen Woche sah es kurzzeitig so aus, als könnte die geplante Übernahme von Covestro durch Adnoc doch noch scheitern. Aufgrund von Auflagen der europäischen Wettbewerbsbehörde hatten die Käufer verlauten lassen, dass man die Transaktion nochmals prüfen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
