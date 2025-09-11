Projektpartner:innen und Fördermittelgeber:innen weihten in Zittau die neue Versuchsanlage LA-SeVe ein. In der Anlage wird erstmalig die Wärmeauskopplung aus der PEM-Elektrolyse in Verbindung mit einer Wärmepumpe erprobt. Grüner Wasserstoff kann die deutsche Wirtschaft zukunftsfest machen. Neben Importen braucht es kostengünstige heimische Elektrolyseure. Diese können aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen. Und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme wirtschaftlich nutzen. Die Versuchsanlage LA-SeVe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver