Primoco UAV SE, ein tschechischer Hersteller von unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs), hat sich in den letzten Jahren als führender Akteur im Bereich der Aufklärungsdrohnen etabliert. Mit Sitz in Prag hat das Unternehmen nicht nur durch innovative Technologie, sondern auch durch wegweisende Zertifizierungen internationale Aufmerksamkeit erlangt. Insbesondere die NATO-Zertifizierung STANAG 4703 und die zivile EASA-Zulassung LUC 2.5 SAIL III machen Primoco zu einem einzigartigen Player in der Drohnenindustrie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 investresearch.net