Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 11.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie sichert sich Exklusiv-Partnerschaft mit Babcock für Ukraine-Defence - Neubewertung voraus?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0M4W9 | ISIN: CNE100000296 | Ticker-Symbol: BY6
Tradegate
11.09.25 | 15:47
11,545 Euro
+0,17 % +0,020
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
FTSE China 50
HANG SENG
1-Jahres-Chart
BYD CO LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BYD CO LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
11,54511,58015:48
11,55011,61515:48
Markus Weingran
11.09.2025 15:27 Uhr
210 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Top Aktien Finanzdienstleister: Paul Singer | Adidas | BYD - So gut war das Klarna-IPO gar nicht!

Paul Singer ist in Kauflaune. Nachdem er mit seinem Hedgefonds Elliott bei PepsiCo und BILL eingestiegen ist, kommt jetzt noch der größte japanische Betreiber von Atomkraftwerken dazu. Ein interessantes Investment!Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna hat einen der größten Börsengänge des Jahres an der Wall Street hingelegt. Bei der Emission flossen rund 1,37 Milliarden Dollar in die Kassen des "Buy Now, Pay Later"-Anbieters. Insgesamt wurden 34,4 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von 40 Dollar platziert, womit sich eine Bewertung von 15,1 Milliarden Dollar ergibt. Damit liegt Klarna deutlich unter den Höchstbewertungen früherer Finanzierungsrunden - 2021 war das Unternehmen …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.