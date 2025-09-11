Montréal, 11. September 2025 - OR Royalties Inc. ("OR Royalties" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/or-royalties-strong-cash-flow-in-the-first-quarter-and-new-projects-the-share-price-breaks-out/ -) (OR: TSX & NYSE) freut sich, die folgenden ausgewählten Updates zu Vermögenswerten bekannt zu geben. Die angegebenen Beträge sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Jason Attew, President und CEO von OR Royalties, kommentierte: "Die heutigen Neuigkeiten verdeutlichen die anhaltende Dynamik im gesamten Portfolio der Entwicklungs- und Explorationsaktiva von OR Royalties. Die positiven Fortschritte bei Cascabel, Cariboo, Marimaca MOD, Spring Valley, Dalgaranga und Windfall haben unser Vertrauen in die jeweiligen Entwicklungs- und Bauzeitpläne auf kurze bis mittlere Sicht weiter gestärkt. Darüber hinaus haben die jüngsten spektakulären Explorationsergebnisse beim AuWEST-Projekt von TDG Gold in British Columbia unsere Überzeugung hinsichtlich einer neuen Lizenzgebührenakquisition, die wir Anfang dieses Jahres abgeschlossen haben, weiter gestärkt. In diesem Sinne erwartet OR Royalties für den Rest des Jahres 2025 mehrere weitere wesentliche Katalysatoren für das Wachstum des Portfolios, da sich dank der harten Arbeit und des anhaltenden Engagements unserer operativen Partner weiterhin positive Fortschritte abzeichnen."

Cascabel (betrieben von SolGold plc)

Am 17. Juli 2025 stellte SolGold plc ("SolGold") einen aktualisierten Umsetzungsplan und Entwicklungsweg für sein Flaggschiff-Kupfer-Gold-Projekt Cascabel in Ecuador vor, dessen erste Produktion bereits für 2028 geplant ist. Der optimierte Projektzeitplan priorisiert den kurzfristigen Cashflow durch die schrittweise Erschließung des Tagebaus Tandayama-Ameríca ("TAM") und der Alpala Sub-Level Cave ("SLC"). Die anfängliche Beschaffung erfolgt aus dem Tagebau TAM (geplant für Januar 2028), gefolgt von Untertage-Erz aus dem SLC Alpala im vierten Quartal 2028. Der Bau der Verarbeitungsanlage und einer Tailings-Lagerstätte auf dem Konzessionsgebiet soll bis zum vierten Quartal 2028 abgeschlossen sein, sodass die Verarbeitung kurz danach beginnen kann. Der Alpala Block Cave, der die langfristige Produktion sicherstellt, soll bis Ende 2031 das erste Erz liefern. Schließlich sollen in naher Zukunft alle wichtigen Vorarbeiten - einschließlich der Umsiedlung der Gemeinde Santa Cecilia, der Vorbereitung der Oberfläche und des Zugangs zum Stollen - innerhalb der nächsten 24 Monate abgeschlossen sein.

G Mining Services ("GMS"), der technische Partner von SolGold für Cascabel, hat ebenfalls die erste Phase seines Arbeitsumfangs abgeschlossen, die in der Vorlage eines Projektdurchführungsplans ("PEP") für das Cascabel-Projekt (wie oben beschrieben) gipfelte. Der PEP bildet die Grundlage und Definition für die Weiterführung des Projekts in eine Machbarkeitsstudie, die ebenfalls von GMS geleitet wird, sowie für die nachfolgenden Entwicklungsphasen.

Was die Genehmigungen angeht, so werden die Arbeiten an der Umweltverträglichkeitsprüfung ("UVP") für Cascabel fortgesetzt, um die vollständigen Baugenehmigungen zu unterstützen. SolGold nutzt die Erfahrungen aus dem Prozess der Ausbeutungsvereinbarung und arbeitet aktiv mit lokalen und nationalen Interessengruppen zusammen, um die Übereinstimmung mit den regulatorischen Erwartungen und den Bedürfnissen der Gemeinde sicherzustellen. Die Erfassung der erforderlichen Basisdaten, die einen wichtigen Beitrag zur UVP und zum Genehmigungsprozess leisten, ist im Gange.

Am 21. Juli 2025 gab SolGold bekannt, dass es die zweite Tranche in Höhe von 33,3 Millionen Dollar aus der ersten Einzahlung in Höhe von 100 Millionen Dollar im Rahmen des Streaming-Vertrags ("Vertrag") mit Franco-Nevada Corporation (Barbados) und OR Royalties International Ltd. ("ORIL") erhalten hat.

Am 28. Juli 2025 meldete SolGold einen Bohrdurchschnitt von 164,4 Meter ("m") ab 21,6 m mit einem Gehalt von 0,35 % Kupfer ("Cu") und 0,42 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold ("Au") aus Bohrungen in der Lagerstätte TAM, wo ein Definitionsbohrprogramm zur Unterstützung des PEP weiterhin durchgeführt wird. Darüber hinaus meldete SolGold am 15. August 2025 weitere Bohrungen bei TAM, darunter 140,0 m mit einem Gehalt von 0,41 % Cu und 0,59 g/t Au über 8,0 m.

OR Royalties besitzt eine Nettoschmelzabgabe ("NSR") von 0,6 % für das gesamte Cascabel-Grundstück mit einer Fläche von etwa 4.979 Hektar. SolGold hat das Recht, bis November 2026 ein Drittel der NSR zurückzukaufen. Ab 2030 und bis Ende 2039 erhält OR Royalties im Rahmen der NSR jährliche Mindestzahlungen in Höhe von 4 Millionen Dollar.

OR Royalties besitzt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft ORIL außerdem einen Anteil von 6 % an dem in Cascabel geförderten Gold, bis 225.000 Unzen Gold geliefert wurden, und danach 3,6 % für die verbleibende Lebensdauer der Mine. ORIL leistete bei Abschluss der Gold-Stream-Transaktion im Jahr 2024 eine erste Baranzahlung in Höhe von insgesamt 10 Millionen Dollar an SolGold und wird zwei weitere vor der Bauphase fällige Teilzahlungen in Höhe von jeweils 10 Millionen Dollar leisten, vorbehaltlich der Erfüllung wichtiger Entwicklungsmeilensteine und anderer aufschiebender Bedingungen. Wie oben erwähnt, wurde die erste dieser beiden verbleibenden Etappenanzahlungen im Juli 2025 an SolGold geleistet. ORIL wird SolGold zusätzliche Anzahlungen in Höhe von insgesamt 195 Millionen Dollar zur Finanzierung der Baukosten von Cascabel leisten, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, darunter die Unterzeichnung einer Investitionsschutzvereinbarung zwischen SolGold und der ecuadorianischen Regierung in Bezug auf den Bau und die Erschließung von Cascabel, der Erhalt aller wesentlichen Genehmigungen, eine vom Vorstand genehmigte Bauentscheidung und die Verfügbarkeit der restlichen Baufinanzierung.

Cariboo (betrieben von Osisko Development Corp.)

Am 21. Juli 2025 gab Osisko Development Corp. ("Osisko Development") bekannt, dass sie mit einem von Appian Capital Advisory Limited beratenen Fonds eine Kreditvereinbarung über eine vorrangig besicherte Projektkreditfazilität (die "Kreditfazilität") in Höhe von insgesamt 450 Millionen Dollar für die Entwicklung und den Bau ihres genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo (das "Projekt" oder "Cariboo") im Zentrum von British Columbia (Kanada) abgeschlossen hat.

Die Kreditfazilität bietet strategisches Kapital und erhöhte finanzielle Flexibilität, während Osisko Development Cariboo durch die nächste Phase der Vorbereitungsarbeiten und ersten Bauarbeiten bis zur Baureife vorantreibt. Sie ist in zwei Tranchen strukturiert, die auf den geplanten Entwicklungszeitplan des Projekts abgestimmt sind. Eine erste Inanspruchnahme in Höhe von 100 Millionen Dollar wurde abgeschlossen und wird für folgende Zwecke verwendet: (i) Durchführung einer 13.000 m umfassenden Infill-Bohrkampagne, um die Annahmen für die Minenplanung des Projekts weiter zu entschärfen; (ii) Finanzierung der Vorbereitungs- und Bauarbeiten für die Entwicklung von Cariboo; (iii) Rückzahlung des bestehenden ausstehenden Darlehens von Osisko Development in Höhe von 25 Millionen Dollar bei der National Bank of Canada, das im Oktober 2025 fällig wird; und (iv) Unterstützung des allgemeinen Betriebskapitalbedarfs von Cariboo.

Am 15. August 2025 gab Osisko Development den erfolgreichen Abschluss einer Privatplatzierung von 99.065.330 Einheiten von Osisko Development (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 2,05 Dollar pro Einheit (der "Ausgabepreis") mit einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 203 Millionen Dollar (das "Angebot") bekannt. Das Angebot umfasste (i) eine "Bought Deal"-Privatplatzierung von 58.560.000 Einheiten zum Ausgabepreis mit einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 120 Millionen Dollar und (ii) einer nicht vermittelten Privatplatzierung von 40.505.330 Einheiten zum Ausgabepreis für einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 83 Millionen Dollar (das "nicht vermittelte Angebot"). Das nicht vermittelte Angebot umfasste eine Zeichnung in Höhe von ca. 75 Millionen Dollar durch Double Zero Capital LP ("Double Zero"), eine Investmentgesellschaft aus Delaware, was nach Abschluss des Angebots einem Anteil von ca. 15,4 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Osisko Development auf nicht verwässerter Basis entspricht. Nach Abschluss des Angebots verringerte sich der Anteil von OR Royalties an Osisko Development auf 13,97 % der gesamten im Umlauf befindlichen Aktien.

Laut der kürzlich abgeschlossenen optimierten Machbarkeitsstudie ("OFS"), die Anfang 2025 fertiggestellt wurde, wird das Cariboo-Projekt nun in einer einzigen Bauphase durchgeführt und anschließend direkt auf die Nennkapazität von 4.900 Tonnen pro Tag hochgefahren, was mit dem bestehenden Genehmigungsrahmen übereinstimmt. Die OFS umfasste auch die Zusammenlegung der Verarbeitungsanlagen an einem einzigen Standort und eine verbesserte Fließschema-Konstruktion unter Einbeziehung eines Schwerkraftkreislaufs sowie die Herstellung eines höherwertigen Konzentrats als Endprodukt v . Der OFS basierte auf einer wahrscheinlichen Mineralreserve von 17,8 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3,62 g/t Au für 2,071 Millionen Unzen ("Moz") enthaltenes Au. Die Produktionsschätzungen basieren auf einer durchschnittlichen Goldausbeute von 92,6 % über die gesamte Lebensdauer der Mine ("LOM").

Cariboo ist ein vollständig genehmigtes Projekt, und die erste Goldproduktion aus Cariboo könnte bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 beginnen, vorausgesetzt, der Bau beginnt in der zweiten Hälfte des Jahres 2025. OR Royalties besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 5,0 % auf das Grundstück Cariboo.

Marimaca MOD (betrieben von Marimaca Copper Corp.)

Am 25. August 2025 gab Marimaca Copper Corp. ("Marimaca") die Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie ("DFS") für seine Flaggschiff-Lagerstätte Marimaca Oxide Deposit ("MOD") bekannt. Die DFS umfasste ein Projekt mit einer Produktionsmenge von etwa 49 ktpa (108 Millionen Pfund ("lbs")) an LME-Kupferkathoden der Güteklasse A im Steady State (Jahre 2-10) (LOM-Durchschnitt von 43 ktpa Kupferkathoden). Die geschätzten C1-Cash-Kosten im Steady State (voraussichtlich zwischen dem zweiten und zehnten Jahr) v#_edn1 , liegen bei 1,68 USD/lb; die AISC von 2,09 USD/lb platzieren MOD im mittleren 2.Quartil der Vergleichsgruppe für diesen Zeitraum, verglichen mit dem Referenzuniversum der Kupfervorkommen laut Wood Mackenzie.

Die DFS basierte auf einer ersten nachgewiesenen Reserve von 94,3 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,46 % CuT (0,28 % CuS)#_edn2 und einer wahrscheinlichen Reserve von 84,3 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,37 % CuT (0,21 % CuS). Die Mineralreserve befindet sich in einem einzigen Tagebau, der in acht Phasen erschlossen wird. Das LOM-Streifenverhältnis, das das Material der abgeleiteten Mineralressource als Abraum und den anfänglichen Vorabraum umfasst, beträgt 0,8:1. Der anfängliche Durchsatz von 12 Millionen Tonnen pro Jahr ("Mtpa") an Haufenlaugungsmaterial wird in der zweiten Phase, die im sechsten Jahr des Minenplans beginnt, auf 16 Mtpa erweitert.

Nach der Billigung der MOD-DFS durch den Vorstand von Marimaca wird Marimaca mit verschiedenen Vorarbeiten beginnen, darunter die detaillierte Planung und Konstruktion, Bohrungen zur Qualitätskontrolle, weitere Optimierungsprogramme im Bereich Metallurgie, die Beschaffung wichtiger Ausrüstung sowie Vorbereitungsarbeiten am Standort, einschließlich des Baus von Zufahrtsstraßen und Gebäuden. Die DFS geht davon aus, dass diese Punkte vor der endgültigen Investitionsentscheidung ("FID") abgeschlossen sind, um vor der FID eine angemessene Projektreife zu erreichen.

Schließlich wurde der Prozess zur Fremdfinanzierung des MOD eingeleitet, wobei Schuldenberater und unabhängige technische Experten beauftragt wurden, die DFS zu prüfen, um die formelle Einleitung eines umfassenden Schuldenprozesses zur Unterstützung der Projektentwicklung vorzubereiten. Marimaca hat ein erstes Outreach-Programm für verschiedene Kreditgeber abgeschlossen, die auf der Grundlage erster, vorläufiger Finanzmodelle vor der DFS Interesse an bis zu 500 Millionen US-Dollar bekundet haben. Marimaca prüft derzeit auch strategische Alternativen zur Entwicklung des Projekts, darunter die Zusammenarbeit mit strategischen Bergbauunternehmen und Kupferproduzenten, Händlern und Abnehmern sowie anderen alternativen Finanzierungsquellen.

Kurz vor Bekanntgabe der MOD-DFS-Ergebnisse gab Marimaca am 21. August 2025 bekannt, dass es eine verbindliche Option zum Kauf einer gebrauchten Schwefelsäureanlage in Chile von CEMIN Holding Minero abgeschlossen hat. Schwefelsäure ist einer der wichtigsten Inputkosten für das MOD, und die Möglichkeit, einen erheblichen Teil des Bedarfs selbst zu produzieren, wird das Risiko einer Volatilität des Säuremarktes verringern. Die Jahreskapazität dieser Säureanlage würde je nach Entwicklungsphase etwa 30 bis 40 % des gesamten jährlichen Säureverbrauchs im MOD ausmachen.

OR Royalties besitzt eine 1 %ige NSR-Lizenzgebühr auf Marimaca, die alle bekannten Ressourcen und potenziellen Explorationsgebiete (1.310 Hektar) abdeckt, und hat ein Vorkaufsrecht in Bezug auf alle Lizenzgebühren, Streams oder ähnlichen Beteiligungen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Projekts.

Spring Valley (betrieben von Solidus Resources, LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Waterton Mining)

OR Royalties freut sich bekannt zu geben, dass das United States Bureau of Land Management am 15. Juli 2025 einen wichtigen Schritt unternommen hat, indem es die Entscheidung über das Goldprojekt Spring Valley von Solidus Resources LLC ("Solidus") im Norden Nevadas unterzeichnet hat. Das Projekt ist nun vollständig genehmigt und "baureif", wobei der Baubeginn in Spring Valley nur noch von der vollständigen Projektfinanzierung abhängt.

Spring Valley ist ein großes Mineralprojekt, dessen Finanzierung derzeit von der Export-Import Bank of the United States ("EXIM") im Rahmen der jüngsten Executive Orders zur heimischen Mineralproduktion und zur Wiederbelebung der Industrie geprüft wird. Zur Erinnerung: Am 13. Mai 2025 gab Solidus den Erhalt einer Interessensbekundung von EXIM bezüglich einer potenziellen Finanzierung in Höhe von bis zu 835.000.000 US-Dollar für das Spring Valley-Projekt bekannt. Die Finanzierung dieses Projekts wird im Rahmen der Initiative "Make More in America" von EXIM und ihres China and Transformational Exports Program geprüft.

Solidus veröffentlichte im Februar 2025 die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für Spring Valley (die "FS"), die eine Lebensdauer der Mine von mehr als 10 Jahren ("LOM") mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von über 300.000 Unzen ("koz") Gold (ohne das letzte Jahr der Goldlaugung) vorsieht, wobei in den ersten fünf Jahren eine Jahresproduktion von 348 koz Au erwartet wird. Spring Valley ist als ein einziges großes Tagebaubergwerk mit einem LOM-Streifenverhältnis von 2,9:1 vorgesehen. Die FS basierte auf einer wahrscheinlichen Mineralreserve von 243 Millionen Kurztonnen mit einem Gehalt von 0,016 Unzen pro Kurztonne Au für 3,8 Mio. Unzen enthaltenes Au. Die Produktionsschätzungen basieren auf einer durchschnittlichen LOM-Goldausbeute von 80,5 %.

OR Royalties besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % bis 3,5 % auf den Kern der Lagerstätte Spring Valley und eine NSR-Lizenzgebühr von 0,5 % auf die peripheren Claims, wobei letztere nur einen kleinen Prozentsatz der insgesamt definierten Mineralressource ausmachen. Der Großteil der derzeitigen, durch den Tagebau begrenzten Ressource befindet sich innerhalb des 3,5 %-NSR-Lizenzgebührenbereichs von OR Royalties. Die Lizenzgebühr für die Kernkonzessionen wird fällig, sobald 500.000 Unzen Gold aus Spring Valley gewonnen wurden.

Dalgaranga (betrieben von Ramelius Resources Ltd.)

Am 25. August 2025 gab Ramelius Resources Ltd. ("Ramelius") seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 ("GJ25") bekannt, weniger als einen Monat nach der offiziellen Umsetzung seiner transformativen Fusion mit Spartan Resources Limited ("Spartan") am 31. Juli 2025. Die Vision von Ramelius, bis zum Geschäftsjahr 2030 mit der Integration von Dalgaranga ein Goldproduzent mit einer Fördermenge von 500.000 Unzen zu werden, wird durch die Veröffentlichung eines neuen 5-Jahres-Plans (der "Plan") unterstützt. Daher führt Ramelius derzeit eine Dalgaranga-Integrationsstudie (die "DIS") zu seinen nun vollständig im Besitz befindlichen Vermögenswerten Mt Magnet Hub und Dalgaranga durch, um diesen Plan zu entwickeln, dessen Veröffentlichung für das Quartal Dezember 2025 erwartet wird. Im Rahmen des Integrationsprozesses nach Abschluss der Fusion mit Spartan konzentrierte sich Ramelius darauf, das Betriebs- und Explorationspersonal von Spartan zu behalten, was zu einer Gesamtakzeptanzrate von 96 % führte. Das gemeinsame Ziel, die Untertage-Mine Dalgaranga in den Mt Magnet Hub zu integrieren und die Ressourcenbasis erheblich zu erweitern, hat einen reibungslosen Übergang gewährleistet.

Da Ramelius seine eigenen Wachstumsambitionen verfolgt, bleibt die Integration der hochgradigen Mineralressource Dalgaranga in den bereits in Betrieb befindlichen Mt Magnet Hub, einschließlich der Checkers-Mühle, ein zentraler Schwerpunkt. Das Projekt bietet nicht nur eine Grundlast an hochgradigem Material, sondern auch zusätzliche Explorationsmöglichkeiten, die bereits vom Ramelius-Team hervorgehoben wurden. Im Zusammenhang mit den potenziellen kurzfristigen Beiträgen von Dalgaranga erwähnte das Management von Ramelius in seiner jüngsten Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025, die am 26. August 2025 stattfand, dass es nun mit einer ersten Goldproduktion aus Dalgaranga im Geschäftsjahr 2026 rechnet, wobei die Produktion im folgenden Jahr steigen und im Geschäftsjahr 2028 einen "großen Sprung nach vorne" machen soll.

Am 9. September 2025 stellte Ramelius fest, dass die Erschließung des Juniper-Stollens in Dalgaranga weiter voranschreitet und dass die Erschließung des Erzstollens Ende Juli auf die hochgradige Lagerstätte Never Never gestoßen ist. Darüber hinaus wird nun erwartet, dass sich die DIS auf der Vor-Machbarkeitsstufe befindet und planmäßig im Quartal Dezember 2025 von Ramelius vorgelegt wird. Darüber hinaus wird sich Ramelius im Geschäftsjahr 2026 bei der Exploration und der Bohrung zur Ressourcendefinition in Dalgaranga auf den bestehenden Tagebau Gilby bei Four Pillars, West Winds und Applewood konzentrieren, wobei Ausgaben in Höhe von 19 Millionen AUD für 75.000 Bohrmeter geplant sind. Gleichzeitig werden die Infill-Bohrungen zur Qualitätskontrolle weiterhin auf die Mineralressourcen Never Never und Pepper abzielen. Schließlich stellte Ramelius auch neue Ergebnisse der Infill-Bohrungs en aus den Lagerstätten Never Never und Pepper vor, seitdem das Unternehmen diese übernommen hat. Zu den herausragenden Bohrlöchern gehören 43,5 m mit 11,7 g/t Au ab 207,0 m (einschließlich 14,9 m mit 30 g/t Au ab 210,9 m) in Never Never und 13,5 m mit 6,22 g/t Au ab 178,5 m (einschließlich 0,43 m mit 150 g/t Au ab 191,6 m) in Pepper.

OR Royalties besitzt eine Bruttoumsatzlizenzgebühr ("GRR") von 1,44 % für Dalgaranga sowie eine GRR von 1,08 bis 2,08 % für zusätzliche regionale Explorationslizenzen, die sich derzeit im Besitz von Benz Mining Corp. ("Benz") befinden, von diesem Unternehmen betrieben und weiterentwickelt werden. Benz hat kürzlich eine Kapitalerhöhung in Höhe von 30 Millionen AUD abgeschlossen, die auf den jüngsten beeindruckenden Explorationserfolgen in Glenburgh basiert, das innerhalb des 1,08 % GRR-Interessenbereichs von OR Royalties liegt. Ramelius besitzt derzeit 13,15 % aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Benz.

Windfall (betrieben von Gold Fields Ltd.)

Am 22. August 2025 gab Gold Fields Ltd. ("Gold Fields") im Rahmen der Halbjahresergebnisse des Unternehmens für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 aktuelle Informationen zum Goldprojekt Windfall bekannt.

Das Windfall-Team von Gold Fields hat Fortschritte beim Umweltgenehmigungsverfahren erzielt und Ende Juli 2025 eine zweite Reihe von Antworten an die Commodity Exchange (COMEX) sowie eine Aktualisierung der wichtigsten Studien vorgelegt. Die Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung durch die Provinz und die endgültigen Genehmigungen werden nun für das erste Quartal 2026 erwartet. Gold Fields hat auch die technischen Arbeiten vorangetrieben, die vor einer endgültigen Investitionsentscheidung im ersten Quartal 2026 erforderlich sind. Im zweiten Quartal 2025 hat Windfall Hatch Ltd. mit ins Boot geholt, um die technischen Arbeiten, die Projektplanung und die Vorbereitungen für die Umsetzung des Projekts zu unterstützen. Bei der Besetzung des Projektteams wurden im Laufe des Quartals gute Fortschritte erzielt. Eine aktualisierte Windfall-Machbarkeitsstudie und die anschließende Windfall-FID werden nun für das erste Quartal 2026 angestrebt, gefolgt von einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten mit der ersten Goldförderung im Jahr 2028 (unverändert gegenüber den zuvor bekannt gegebenen Zeitplänen).

Die Verhandlungen zur Umsetzung einer Vereinbarung über die Auswirkungen und Vorteile (Impact Benefit Agreement, IBA) mit der Cree First Nation of Waswanipi und der Cree Nation Government haben an Häufigkeit zugenommen (wobei die Entschädigungskapitel der IBA derzeit diskutiert werden), wobei die jeweiligen Teammitglieder einen vollständigen Zeitplan vereinbart haben. Der Abschluss aller Aspekte der IBAs ist nun für das erste Quartal 2026 vorgesehen.

OR Royalties besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 2-3 % für das Windfall-Projekt und die umliegenden Grundstücke.

Hermosa (betrieben von South32 Ltd.)

Am 20. Juli 2025 veröffentlichte South32 Ltd. ("South32") seinen vierteljährlichen Tätigkeitsbericht für das Quartal Juni 2025. In diesem Bericht hob South32 hervor, dass es im Geschäftsjahr 2025 rund 517 Millionen Dollar an Wachstumsinvestitionen in Hermosa getätigt hatte (was 94 % der veranschlagten Ausgaben entspricht), da es den Bau des Zink-Blei-Silber-Projekts Taylor vorantrieb. In Taylor begann South32 im Quartal Juni 2025 mit dem Abteufen des Hauptschachts und setzte das Abteufen des Lüftungsschachts fort. South32 begann im Quartal Juni 2025 auch mit den Bauarbeiten für die Verarbeitungsanlage. Anschließend, am 27. August 2025, gab South32 einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 ("GJ26") für Hermosa bekannt und erklärte, dass es seine jährlichen Investitionen in Hermosa im GJ26 um 233 Millionen Dollar auf 750 Millionen Dollar erhöhen werde, was eine geplante Steigerung der Bautätigkeit in Taylor für die Schächte und die oberirdische Infrastruktur widerspiegele.

Was die Genehmigungen auf staatlicher Ebene betrifft, gab South32 am 25. August 2025 bekannt, dass es dem Arizona Department of Environmental Quality (ADEQ) Informationen als Antwort auf dessen begrenzte Wiedereröffnung der Luftqualitätsgenehmigung für Hermosa vorgelegt habe. Diese Maßnahme wurde ergriffen, um die fünf nicht wesentlichen Anträge der Antragsteller zu behandeln, die in der Entscheidung der Environmental Protection Agency (EPA) vom 30. Mai 2025 bestätigt wurden. In ihrer ursprünglichen Entscheidung lehnte die EPA 15 der 20 von den Antragstellern vorgebrachten Anträge ab und bestätigte, dass die Genehmigung alle wesentlichen Anforderungen des Clean Air Act erfüllte. Die fünf bestätigten Anträge waren verfahrenstechnischer Natur und konzentrierten sich auf die Verbesserung der Klarheit der Aufzeichnungen und Berichterstattung. Die Frist für öffentliche Stellungnahmen zu diesen fünf Anträgen läuft bis Ende September 2025. Öffentliche Stellungnahmen können nur zu den spezifischen Abschnitten der Genehmigung abgegeben werden, die auf Wunsch der EPA überarbeitet wurden.



Was die Genehmigungen auf Bundesebene betrifft, so wurde im Juni 2025 ein wichtiger Meilenstein im FAST-41-Genehmigungsverfahren der Vereinigten Staaten für Hermosa erreicht, als der US Forest Service einen Entwurf einer Umweltverträglichkeitserklärung (DEIS) veröffentlichte. Eine endgültige Umweltverträglichkeitserklärung ist weiterhin für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 26 von South32 vorgesehen. Während alle geplanten Bergbauaktivitäten auf Privatgrundstücke beschränkt sind und das Projekt mehrere Genehmigungen auf Bundesstaatsebene erfordert, um mit den ersten Arbeiten zu beginnen, ist für die vollständige Entwicklung eine Genehmigung auf Bundesebene erforderlich.

OR Royalties besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 1 % auf die in Hermosa geförderten Sulfiderze aus Blei und Zink.

AuWEST (betrieben von TDG Gold Corp.)

Am 2. September 2025 gab TDG Gold Corp. ("TDG") die Ergebnisse der ersten Bohrung bekannt, die am Ziel AuWEST ("AuWEST") innerhalb des zu 100 % im Besitz von TDG befindlichen Projekts Greater Shasta-Newberry ("GSN") im Bezirk Toodoggone im Norden von British Columbia durchgeführt wurde. Die Bohrung TDG25-001 wurde nahezu vertikal und innerhalb von 20 m von der Grenze zum goldreichen Kupfer-Porphyr-Fund AuRORA von Freeport McMoRan-Amarc Resources gebohrt.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Bohrung TDG25-001 in einer Tiefe von 308,0 m eine 100,0 m mächtige Zone mit einem Gehalt von 2,24 g/t Au und 0,38 % Cu durchschnitten hat, die Teil einer breiteren 240,6 m mächtigen Zone mit einem Gehalt von 1,23 g/t Au und 0,23 % Cu ist. Vier weitere Diamantbohrlöcher durchschnitten eine ähnliche Mineralisierung, bestehend aus disseminierten und in Adern vorkommenden Sulfiden, die sich über bedeutende Abschnitte erstrecken und in ihrem Aussehen der Mineralisierung in TDG25-001 ähneln (Analysen stehen noch aus). TDG ist mit über 38 Millionen Dollar in bar gut finanziert, um die derzeit vorgeschlagenen Programme für 2025 und 2026 durchzuführen.

OR Royalties besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 1,0 % auf AuWEST und auf das größere GSN-Projekt von TDG. Auf der Grundlage dieser kürzlich bekannt gegebenen Bohrergebnisse erwartet OR Royalties eine zusätzliche Zahlung in Höhe von 5 Millionen CAD an Sable Resources Ltd. (den früheren Eigentümer und Verkäufer der Lizenzgebühr), die an einen Meilenstein im Zusammenhang mit dem GSN-Projekt von TDG geknüpft war.

Quellen für technische Informationen:

Cascabel

Website des Betreibers: https://solgold.com.au/projects/ecuador/cascabel-project/ (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von SolGold plc (vom 17.07.2025) https://polaris.brighterir.com/public/solgold/news/rns/story/wk42j1r (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von SolGold plc (vom 21.07.2025) https://polaris.brighterir.com/public/solgold/news/rns/story/w30v5yw (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von SolGold plc (vom 28.07.2025) https://polaris.brighterir.com/public/solgold/news/rns/story/xl9vv9x (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von SolGold plc (vom 17.07.2025) https://polaris.brighterir.com/public/solgold/news/rns/story/wk42j1r (Vermögensprofil)

NI 43-101 Technischer Bericht - Vorläufige Machbarkeitsstudie für das Cascabel-Projekt, Provinz Imbabura, Ecuador, SolGold plc (Ausgabedatum 08.03.2024) https://wp-solgold-2023.s3.ca-central-1.amazonaws.com/media/2024/03/CAPR2807_Cascabel_PFS-report_V20240309_v2.pdf (Vermögensprofil, Mineralreserven und Mineralressourcen, LOM, LOM-Produktion)

Cariboo

Website des Betreibers: https://osiskodev.com/projects/cariboo-gold/ (Vermögensprofil)

Pressemitteilung der Osisko Development Corp. (vom 21.07.2025) https://osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-secures-us450-million-financing-facility-to-develop-the-cariboo-gold-project (Vermögensprofil)

Pressemitteilung der Osisko Development Corp. (vom 31.07.2025) https://osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-announces-us195-million-financing (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von Osisko Development Corp. (vom 15.08.2025) https://osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-closes-us203-million-private-placement-financing (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von Osisko Development Corp. (vom 28.04.2025) https://osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-announces-optimized-feasibility-study-for-permitted-cariboo-gold-project-with-c943-million-after-tax-npv5-and-221-irr-at-us2400oz-base-case-gold-price-at-us3300oz-spot-gold-c21-billion-after-tax-npv5-and-380 (Vermögensprofil, Mineralreserven und Mineralressourcen, LOM, LOM-Produktion)

Marimaca MOD

Pressemitteilung von Marimaca Copper Corp. (vom 25.08.2025) https://marimaca.com/wp-content/uploads/2025/08/News-Release_Marimaca-Oxide-Deposit-DFS_Final-for-Release.pdf (Vermögensprofil, Mineralreserven und Mineralressourcen, LOM, LOM-Produktion)

Unternehmenspräsentation von Marimaca Copper Corp. (vom 26.08.2025) https://marimaca.com/wp-content/uploads/2025/08/Marimaca-Oxide-Deposit-DFS-Presentation-August-2025-1.pdf (Vermögensprofil, Mineralreserven und Mineralressourcen, LOM, LOM-Produktion)

Spring Valley

Website des Betreibers: https://solidus-resources.com/spring-valley-project/2025-feasibility-study/ (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von Solidus Resources (vom 15.08.2025) https://solidus-resources.com/waterton-mining-secures-key-federal-approval-for-spring-valley-project-advancing-u-s-mining-policy-and-unlocking-long-term-value/ (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von Solidus Resource (vom 13.05.2025) https://solidus-resources.com/solidus-resources-llc-receives-letter-of-interest-for-up-to-835-million-in-financing-from-export-import-bank-of-the-united-states-for-nevadas-spring-valley-project/ (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von Solidus Resources (vom 18.02.2025) https://solidus-resources.com/solidus-resources-llc-announces-positive-feasibility-study-results-for-its-spring-valley-gold-project-in-nevada/ (Mineralressourcen und Mineralreserven, LOM, LOM-Produktion, Vermögensprofil)

Dalgaranga

Website des Betreibers: https://www.rameliusresources.com.au/dalgarangagoldmine/ (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von Ramelius Resources Ltd. (vom 25.08.2025) https://www.rameliusresources.com.au/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2025/08/2025-08-25-Record-FY25-Net-Profit-After-Tax-of-A474.2M.pdf (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von Ramelius Resources Ltd. (vom 09.09.2025) https://www.rameliusresources.com.au/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2025/09/dalgaranga-and-mt-magnet-hub-update.pdf (Vermögensprofil)

Unternehmenspräsentation von Ramelius Resources Ltd. (vom 25.08.2025) https://www.rameliusresources.com.au/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2025/08/2025-08-25-FY25-Financial-Year-Results-Presentation.pdf (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von Benz Mining Corp. (vom 13.08.2025) https://api.investi.com.au/api/announcements/bnz/25a102bd-442.pdf (Vermögensprofil)

Windfall

Website des Betreibers: https://windfallmininggroup.com/ (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von Gold Fields Ltd. (vom 22.08.2025) https://www.profiledata.co.za/JSE_SENS_PDF/history/2025/08/22/SENS_20250822_S509416_FinancialResults.pdf (Vermögensprofil)

Unternehmenspräsentation von Gold Fields Ltd. (vom 22.08.2025) https://www.goldfields.com/reports/q2-2025/pdf/presentation.pdf (Vermögensprofil)

Gold Fields Ltd. Mineral Resources and Mineral Reserves Supplement to the Integrated Annual Report 2024 (vom 27.03.2025) https://www.goldfields.com/pdf/investors/integrated-annual-reports/2024/gold-fields-mrmr-2024-supplement.pdf (Mineral Reserves and Mineral Resources)

Hermosa

Website des Betreibers: https://south32hermosa.com/en_US/ (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von South32 Ltd. (20.07.2025) https://www.south32.net/docs/default-source/exchange-releases/quarterly-report-june-2025-0x403e465eceb4e9b4.pdf?sfvrsn=c8874977_0 (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von South32 Ltd. (25.08.2025) https://south32hermosa.com/en_US/news-resources/news/south32-submits-information-to-assist-adeq-with-hermosa-air-permit-non-substantive-claim-amendments (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von South32 Ltd. (27.08.2025) https://www.south32.net/docs/default-source/exchange-releases/appendix-4e-and-2025-financial-results-and-outlook-0x364a5136bcbf066c.pdf?sfvrsn=9931cfdd_0 (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von South32 (15.02.2024) https://www.south32.net/docs/default-source/exchange-releases/endgültige-investitionsgenehmigung-zur-erschließung-der-hermosa-taylor-lagerstätte-0x5ffd9fac3b216589.pdf?sfvrsn=5638590a_0 (Vermögensprofil, LOM, LOM-Produktion, Mineralreserven und Mineralressourcen)

South32-Jahresbericht 2025 (27.08.2025) https://www.south32.net/docs/default-source/exchange-releases/2025-annual-report-0xe6d669a6f3e24e25.pdf?sfvrsn=7a42e1af_0 (Vermögensprofil, Mineralreserven und Mineralressourcen)

AuWEST

Website des Betreibers: https://tdggold.com/projects/gs-n-02/ (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von TDG Gold Corp. (02.09.2025) https://tdggold.com/wp-content/uploads/2025/09/TDGNR2025-19_AuWest_Hole1.pdf (Vermögensprofil)

Pressemitteilung von Sable Resources Ltd. (24.04.2025) https://sableresources.com/sable-sells-third-party-royalties-and-grants-royalty-to-osisko-gold-royalties/ (Vermögensprofil)

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei OR Royalties Inc., geprüft und genehmigt, der eine "qualifizierte Person" im Sinne der National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein Edelmetall-Lizenz- und Streaming-Unternehmen, das sich auf Tier-1-Bergbaugebiete in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien konzentriert. OR Royalties nahm seine Tätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Lizenzen, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein wichtigstes Asset gestützt, die 3-5 %ige Nettoschmelzabgabe auf den Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Ltd., eine der größten Goldminen der Welt.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.:

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Tel.: (514) 940-0670 x116

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@ORroyalties.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel.: (514) 940-0670 x105

E-Mail: htaylor@ORroyalties.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und sich ohne Einschränkung auf zukünftige Ereignisse beziehen, dass die von den Betreibern der Immobilien, an denen das Unternehmen beteiligt ist, angestrebten Entwicklungs- und Wachstumskatalysatoren rechtzeitig erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "geplant" und ähnlichen Ausdrücken oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "könnten", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können daher erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder andere Beteiligungen (zusammenfassend als "Beteiligung" bezeichnet) hält; Risiken in Bezug auf: (a) die Betreiber der Grundstücke, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, den Bau, die Aufnahme der Produktion, den Hochlauf (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Unterschiede in der Produktionsrate und dem Produktionszeitpunkt gegenüber den Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Unterschiede in der Umwandlungsrate von Mineralressourcen in Mineralreserven und der Fähigkeit, Mineralressourcen zu ersetzen, (e) dem ungünstigen Ausgang von Streitigkeiten oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutsche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf andere externe Faktoren: (a) Schwankungen der Preise für Rohstoffe, die Lizenzgebühren, Streams, Abnahmeverpflichtungen und Investitionen von OR Royalties beeinflussen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollschranken, (c) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungssystemen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich Grundstücke befinden, an denen OR Royalties eine Beteiligung hält oder über die diese gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Bedingungen und (f) die Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von OR Royalties; (iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich OR Royalties bieten oder nicht bieten oder die von OR Royalties verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Vermögenswerte oder (c) die Feststellung des PFIC-Status von OR Royalties. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben wesentlicher Veränderungen der laufenden Erträge und Vermögenswerte von OR Royalties im Zusammenhang mit der Feststellung seines PFIC-Status und das Ausbleiben anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, sowie in Bezug auf Immobilien, an denen OR Royalties eine Beteiligung hält, (i) die fortgesetzte Nutzung der Immobilien durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Immobilien in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) im Einklang steht, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Offenlegungen der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Immobilien (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der zugrunde liegenden Immobilien, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf bedeutende Immobilien, (iv) die Richtigkeit der Erklärungen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans zur Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im aktuellen Jahresbericht von OR Royalties, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Anleger und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Unsicherheiten und Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen angemessen sind, kann jedoch nicht garantieren, dass diese Erwartungen sich als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und sollten nicht übermäßig berücksichtigt werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich OR Royalties auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten in Bezug auf seine Vermögenswerte öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntgaben Dritter. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. OR Royalties übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

#_ednref1 C1-Kosten sind direkte Kosten, die Kosten für den Abbau und die Verarbeitung (Arbeitskräfte, Strom, Reagenzien, Materialien) sowie lokale G&A-, Fracht- und Realisierungs- und Verkaufskosten umfassen. Alle Einnahmen aus Nebenprodukten werden in dieser Phase mit den Kosten verrechnet. Die Kosten werden in US-Dollar pro Pfund produziertem Kupfer angegeben.

#_ednref2 CuT steht für Gesamtkupfer und CuS für säurelösliches Kupfer.

