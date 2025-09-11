DJ Lagarde: EZB weiterhin "gut positioniert" - Disinflation vorbei

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit ihrer aktuellen Geldpolitik "weiterhin gut positioniert". Das heiße aber nicht, das sich die EZB im Vornherein festlege, sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung. "Wir müssen dafür sorgen, dass wir weiterhin gut positioniert bleiben", fügte sie hinzu. Lagarde zufolge ist der zuletzt zu beobachtende Disinflationsprozess vorbei. Eine Balance der Inflationsrisiken nach dem Muster der Wachstumsrisiken werde die EZB aber weiterhin nicht geben.

Zuvor hatte der EZB-Rat wie erwartet beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Explizite Aussagen zum weiteren Zinskurs machte das Gremium nicht. Es will seine Geldpolitik weiterhin von Sitzung zu Sitzung festlegen und sich dabei an den aktuellsten Daten orientieren. Nach Lagardes Aussage fiel die Zinsentscheidung einstimmig.

