Nach langer Vorbereitung hat die Amazon-Tochter Zoox ihren Robotaxi-Dienst in Las Vegas gestartet. Es ist das erste Betriebsgebiet des Unternehmens, später sollen weitere Städte folgen. Das eigens entwickelte Fahrzeug kommt komplett ohne Lenkrad, Pedale und Fahrersitz aus und kann bis zu vier Personen transportieren. Zoox wurde bereits 2014 gegründet und 2020 von Amazon übernommen. Das gleichnamige Fahrzeug wurde selbst entwickelt und sieht optisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net